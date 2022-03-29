Общество

Оккупанты выводят часть войск из Киевской и Черниговской областей – ВСУ

Россияне готовятся к новому плану оккупации Украины.

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Российская армия приняла решение вывести отдельные подразделения вооруженных сил из Киевских и Черниговских областей. Такое решение было принято российской стороной из-за того, что им не удалось достичь желаемой цели.

В тоже время ситуация остается напряженной. Вполне реальной сохраняется высокая угроза нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Отмечается, что у россии есть проблема усиления и проведения ротации: в тихоокеанском флоте из-за отказа личного состава не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

На Донецком направлении оккупанты активизировали штурмовые действия на большинстве направлений — нанесли авиаудары по Воеводовке, Рубежному, Лисичанску, Кременному, Золотому-4, Попасному, Торецкому, Новгородскому. Основные усилия враг концентрирует на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но успеха не имеет. Это сейчас главное направление со стороны рф.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает уничтожать российскую армию.

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