Общество

Пентагон хочет ускорить производство «Стингеров» и «Джавелинов», которые передают Украине

Важный шаг от Вашингтона.

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Минобороны США хочет, чтобы оборонные компании ускорили производство зенитных ракет Stinger и Javelin, которые передаются Украине, которая защищается от российского вторжения.

Украина запросила у США ежедневные поставки 500 ракет для системы Javelin и 500 для системы Stinger, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл сообщила, что ведутся переговоры с основным производителем «Стингеров» компанией Raytheon об ускорении производства ракет. Он рассматривает возможность увеличения числа сотрудников, замены устаревших деталей новыми и приобретения дополнительных инструментов.

Минобороны также хочет ускорить производство Javelin производства Lockheed Martin. Компания заявила, что «способна удовлетворить возросший спрос в обозримом будущем». Бюджетные документы Пентагона показывают, что годовой объем производства систем Javelin может превысить 6000 штук.

CNN напоминает, что к 7 марта, то есть в течение первых двух недель российского вторжения, США и другие страны НАТО отправили в Украину около 17 тысяч противотанковых ракет и 2 тысяч зенитных ракет. С тех пор цифры, безусловно, увеличились, но об этом не сообщалось.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает уничтожать российскую армию.

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