Россия уже начинает угрожать НАТО: мы адекватно ответим

Сергей Шойгу отреагировал по помощь Украине.
На россии продолжают выступать с грозами в сторону НАТО. На этот раз отличился министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого не видели на протяжении более трех недель, но теперь ос нова походу появился в публичной плоскости.
Он заявил, что россия обещает адекватно ответить, если ряд стран НАТО поставит в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны. Об это Шойгу рассказал на селекторном совещании, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.
“Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем”, – заявил Шойгу.
Напомним, что Украина уже не раз обращалась к различным странам за помощью в получении самолетов и ПВО, однако каждый раз что-то срывается.
Во время видеообращения к лидерам стран НАТО на прошлой неделе Владимир Зеленский попросил “один процент всех ваших самолетов”, позже добавив: “У вас есть тысячи истребителей, но нам не дали ни одного”.
Ранее мы сообщали, что Украина продолжает уничтожать российскую армию.
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