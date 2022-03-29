Политика

Россия уже начинает угрожать НАТО: мы адекватно ответим

Сергей Шойгу отреагировал по помощь Украине.

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На россии продолжают выступать с грозами в сторону НАТО. На этот раз отличился министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого не видели на протяжении более трех недель, но теперь ос нова походу появился в публичной плоскости.

Он заявил, что россия обещает адекватно ответить, если ряд стран НАТО поставит в Украину боевые самолеты и системы противовоздушной обороны. Об это Шойгу рассказал на селекторном совещании, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

“Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО в Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем”, – заявил Шойгу.

Напомним, что Украина уже не раз обращалась к различным странам за помощью в получении самолетов и ПВО, однако каждый раз что-то срывается.

Во время видеообращения к лидерам стран НАТО на прошлой неделе Владимир Зеленский попросил “один процент всех ваших самолетов”, позже добавив: “У вас есть тысячи истребителей, но нам не дали ни одного”.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает уничтожать российскую армию.

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