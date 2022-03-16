Причин катастрофического провала россиян в Украине много – американский генерал

Дэвид Петреус высказал свое мнение о войне в Украине.

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Американский генерал в отставке Дэвид Петреус, командовавший войсками США во время войн в Ираке и Афганистане, прокомментировал ситуацию на Украине в интервью CNN. Он отметил, что русские имеют дело с исключительно решительной и удивительно боеспособной украинской армией, которая борется за выживание.

В интервью журналистам CNN Петреус дал оценку последним трем неделям продолжающейся войны в Украине. По его оценке, он довольно скептически относится к тому, хватит ли у россиян сил, чтобы захватить, не говоря уже о контроле, украинскую столицу, а также другие крупные города, пишет УРА-Информ.

Тем не менее он отмечает, что у россиян еще есть большие возможности, а также история, которая показала, что российские военные обладают способностью разрушать города, гражданские объекты и инфраструктуру, что в прошлом позволяло им взять под контроль противника.

При этом Петреус похвалил действия администрации США Джо Байдена и их союзников в последние недели и отметил, что президент России Владимир Путин вместо того, чтобы снова сделать Россию великой, сделал великой НАТО.

На вопрос, удивляют ли последствия действий российской армии на Украине, генерал ответил, что «немного удивляет, но не совсем». – Причин катастрофического провала россиян много. Во-первых, они противостоят очень решительным, вполне боеспособным украинским силам, состоящим из сил специального назначения, обычных войск, территориальных войск и даже граждан, которые полны решимости не дать России добиться своей цели. Они борются за свое национальное выживание, свою родину и свой образ жизни, и у них есть преимущество над собственной территорией, зная местность и общины, – подчеркнул Петреус.

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