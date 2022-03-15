Общество

Каждую секунду ребенок из Украины становится беженцем

Ужасная статистика войны в Украине.

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Около 1,5 миллиона детей были вынуждены покинуть страну с начала российского вторжения в Украину, заявил представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

Ранее генпрокурор Украины сообщила, что на сегодняшний день в результате конфликта, спровоцированного Россией, погибли 97 детей, и каждый день под обстрелами гибнет не менее пятерых, пишет УРА-Информ.

“С начала войны количество детей, вынужденных бежать из Украины, достигло невообразимых 1,5 миллиона. 55 из них должны бежать оттуда каждую минуту, а это почти один ребенок каждую секунду!” — написал представитель ЮНИСЕФ в Twitter.

Ранее во вторник Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на сегодняшний день в результате конфликта, спровоцированного Россией, погибли 97 детей, и каждый день не менее пятерых гибнут под обстрелами.

В тот же день Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что общее количество беженцев из Украины уже превысило 3 миллиона человек.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вводят комендантский час: почти на двое суток.

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