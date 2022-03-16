Выступление Зеленского 16 марта: самое важное

Президент Украины снова обратился к украинцам.

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Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение к украинцам. Он подвел итоги уже 20 дней борьбы с российской федерацией.

Зеленский рассказал, что Украина активизируем работу, чтобы привлечь к ответственности оккупантов. Президент заявляет, что должен быть международный трибунал. Он заявил, что россия должна ответить за все, что сделал, пишет УРА-Информ.

Президент Украины отметил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан уже в Украине и начал работать. По данным на утро в стране уже убиты 103 ребенка.

Зеленский рассказал, что российские войска нанесли сейчас Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет войны. Больше всего пострадали территории именно Донбасса, приграничных областей российского направления, Киевская область и юг Украины. В целом разрушено 400 учебных заведений.

“Они потеряли уже более сотни вертолётов, скоро будет сотня потерянных самолетов, более 400 российских танков уничтожены, плюс несколько тысяч единиц техники мы забираем с поля боя в используем ее для защиты нашего государства”, – заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что стартовал новый этап мобилизации, стало известно кого призовут.