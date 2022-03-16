В Украине ввели общенациональную минуту молчания

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

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В Украине с завтрашнего дня, 17 марта, вводят общенациональную минуту молчания в память всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне с россией. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

С завтрашнего дня точно в 9.00 будут вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь за свободную Украину с российскими оккупантами, пишет УРА-Информ.

“Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь, всех воевавших, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину”, – сказал Зеленский.

Ранее президент Украины выступил с обращением к украинцам. Мы опубликовали самое важное из выступления Владимира Зеленского.