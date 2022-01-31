Общество

Синоптики предупредили украинцев: прогноз на сегодня

Холоднее всего в Карпатах ночью

Время чтения: 45 Секунд

В понедельник, 31 января, на большей части территории украинского государства ожидается небольшой и умеренный снег, также известно, что на дорогах возможно обледенение покрытия. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«Небольшой и умеренный мокрый снег, в южной части и большинстве западных областей в день без существенных осадков. На дорогах гололедица», — сказано в прогнозе синоптиков.

Сообщается, что ветер будет юго-западный, западный, 7−12 м/с, порывы ветра от 15 до 20 м/сек.

Также известно, что температура воздуха ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части страны температура днем 2−6° тепла.

При этом, холоднее всего сегодня в Карпатах ночью. Там температура ночью и днем будет от 6 до 11° мороза. Сообщается, что днем в Карпатах ожидается небольшой снег, порывы ветра до 30 м/с, также возможна метель.

Ранее сообщалось, что в ОРДО назвали сумму, которую выделяют на похороны членов незаконных вооруженных формирований.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Кто устанавливает эти правила?»: Ходаковский недоволен происходящим в ОРДЛО

Это тоже стало нормой, уверяет Ходаковский, вряд ли это кому-нибудь нравится

Гороскоп на 1 февраля вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День, когда можно ясно увидеть цели и перспективы.

В ОРЛО рассказали, как поведет себя РФ на заседании Совбеза ООН

России необходимо заручиться поддержкой Китая, Индии, Вьетнама и ряда стран

Депутат Госдумы рассказал, на что готовы пойти в России для «защиты» Донбасса

Депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Виктором Водолацким было заявлено что инициативой о предоставлении военной помощи из РФ, для того чтобы усилить обороноспособность НВФ на Донбассе, Россия якобы демонстрирует что не допустит угроз жизни своим гражданам, которые проживают в ОРДЛО.

В районе проведения ООС служебный пёс ВСУ отгрыз себе лапу, но в «плен» не сдался

На Донбассе, возле украинских военных преданно несут службу и четвероногие защитники. Речь идёт о кошках и собаках, которые для военных становятся не просто любимцами а собратьями и сослуживцами.

Стало известно, кто всё-таки будет спасать Донбасс

Telegram-канал «Донбасский кейс» рассказал кто же «всё-таки» будет «спасать» Донбасс.