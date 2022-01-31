Синоптики предупредили украинцев: прогноз на сегодня

Холоднее всего в Карпатах ночью

Время чтения: 45 Секунд

В понедельник, 31 января, на большей части территории украинского государства ожидается небольшой и умеренный снег, также известно, что на дорогах возможно обледенение покрытия. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«Небольшой и умеренный мокрый снег, в южной части и большинстве западных областей в день без существенных осадков. На дорогах гололедица», — сказано в прогнозе синоптиков.

Сообщается, что ветер будет юго-западный, западный, 7−12 м/с, порывы ветра от 15 до 20 м/сек.

Также известно, что температура воздуха ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части страны температура днем 2−6° тепла.

При этом, холоднее всего сегодня в Карпатах ночью. Там температура ночью и днем будет от 6 до 11° мороза. Сообщается, что днем в Карпатах ожидается небольшой снег, порывы ветра до 30 м/с, также возможна метель.

Ранее сообщалось, что в ОРДО назвали сумму, которую выделяют на похороны членов незаконных вооруженных формирований.