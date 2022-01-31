Экономика

Смерть предателя: в ОРДО рассказали, сколько выделяют денег на похороны членов НВФ

Шесть тысяч 500 российских рублей составляет примерно 2377 гривен

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В ОРДО назвали сумму, которую выделяют на похороны членов незаконных вооруженных формирований. Об этом рассказала так называемый «начальник» отдела «министерства» труда и социальной политики Анжела Зайцева, передает УРА-Информ.

«На похороны участника боевых действий в „ДНР“ выделяют 6500 рублей», — заявила она.

Стоит отметить, что такая сумма в рублях составляет примерно 2377 гривен.

Ранее сообщалось. что жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые имеют гражданство РФ, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия», обходя этап пребывания в ее сторонниках.

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