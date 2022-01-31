Общество

Депутат Госдумы рассказал, на что готовы пойти в России для «защиты» Донбасса

Депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Виктором Водолацким было заявлено что инициативой о предоставлении военной помощи из РФ, для того чтобы усилить обороноспособность НВФ на Донбассе, Россия якобы демонстрирует что не допустит угроз жизни своим гражданам, которые проживают в ОРДЛО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

На заданный ему вопрос средствами массовой информации, как далеко готова пойти Россия, для «защиты» своих граждан в так называемой «Л/ДНР», и существует ли та черта, которую РФ не сможет перейти.

Володацкий ответил, что такой черты нет.

«Российским президентом Владимиром Путиным было сказано, что мы будет защищать своих граждан и соотечественников на Донбассе. А так же с нашей стороны не будет допущено, чтобы наши граждане и соотечественники подвергались уничтожению неонацистами. По этой причине на любого рода действия, которые будут предприняты с той стороны, у России последует адекватная реакция. Мы будем защищать Донбасс всеми имеющимися у нас средствами, для недопущения этого»,- резюмировал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кто всё-таки будет спасать Донбасс.

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