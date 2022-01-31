Общество

В ОРЛО рассказали, как поведет себя РФ на заседании Совбеза ООН

России необходимо заручиться поддержкой Китая, Индии, Вьетнама и ряда стран

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«Представитель ЛНР» Родион Мирошник на минских переговорах рассказал, как Российская Федерация может повести себя на заседании Совбеза ООН. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Мирошника.

«Главная задача — заставить американцев объясняться. Почему это Россия должна оправдываться?» — отметил он.

Российской Федерации, по мнению Мироника, следует заручиться поддержкой Китая, Индии, Вьетнама и ряда других союзных государств.

«Договор с ними позволит снять вопрос с обсуждения; чтобы никакие интервенции с применением миротворческих решений на уровне Совбеза не распространились на Россию — в части ее границы с Украиной» — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые имеют гражданство РФ, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия», обходя этап пребывания в ее сторонниках.

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