«Скоро со своей кроватью будем приходить»: в ОРДЛО неподъемные поборы в роддомах

«Такса» принимающему роды врачу — от 7 до 10 тысяч рублей

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Подконтрольные временно оккупированным территориям Донбасса паблики со ссылкой на очевидцев сообщают о жалобах жителей оккупированныой Макеевки на поборы в местных роддомах. Об этом пишет УРА-Информ.

Принимающему роды врачу жители ОРДО должны заплатить от 7 до 10 тысяч рублей.

«В некоторых медучреждениях „прайслист“ оглашают не врачи, а медицинский персонал и работники администрации. Все это, естественно, не официально. Квитанций за оплату никто не выдает. Если у вас обостренное чувство справедливости, можно и не платить, но, не исключено, что придется поскандалить и поиметь последствия в виде плохого отношения со стороны персонала к роженице и новорожденному — так как это очень щепетильный момент, то людям приходится искать средства. Скоро со своей кроватью будем приходить.», — отмечают молодые мамы.

Ранее сообщалось, что в ОРДО потеряли контроль над химикатами, которые им завозятся из России и допустили их утечку.