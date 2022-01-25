Адвокат Порошенко анонсировал перекрестный допрос с Медведчуком

Порошенко уже дал показания в июне прошлого года

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На сегодня, 25 января, запланирован перекрестный допрос лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука,а также бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, передает УРА-Информ.

«Нам официально сообщают, что вроде бы, на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука», — отметил адвокат.

Порошенко, как уточнил Новиков, уже дал показания в июне 2021 года, в вязи с этим от любого сотрудничества со следствием в будущем Порошенко намерен отказаться.

Ранее сообщалось, что прокуроры ГПУ внесли апелляционную жалобу на решение Печерского суда касательно решения о применении к бывшему главе государства Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.