В ГУР сообщают, что утечка химикатов на Донбассе может стать предлогом для вторжения РФ в Украину

В ОРДО потеряли контроль над химикатами, которые им завозятся из России и допустили их утечку.

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Об этой информации сообщил Facebook ГУР, передает Ura-inform.

По информации , предоставленной военной разведкой Украины данный инцидент произошел четырнадцатого января на территории концерна Стирол, который находится на территории временно оккупированной Горловки. Туда доставили ёмкости с аммиаком, из которых, из-за нарушения герметичности, началась утечка в воздух ядовитых веществ.

«Со стороны российской оккупационной администрации потерян контроль над хим препаратами, завозимыми на временно неподконтрольные территории Украины. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства», — заявляют в ГУР.

В ГУР полагают, что это ситуация с техногенной катастрофой, Россия может использовать как повод для расширения агрессии против Украины и вторжения в страну.

Напомним, ранее сообщалось, США раскрыли план вторжения РФ в Украину: Начнут с Донбасса.