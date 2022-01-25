На пороге войны: в Минобороны призвали украинцев подумать, как помочь ВСУ в случае нападения РФ

В ближайшее время начнется системное информирование граждан, желающих служить в Силах территориальной обороны или резерве

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Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан страны продумать, как они могут помочь украинским военным в случае вторжения России на территории Украины. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны Украины, передает УРА-Информ.

«Я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв терробороны, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор», — отметил он.

Как уточнили в ведомстве, есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Также уже в ближайшее время начнется системное информирование жителей государства, которые желают служить в Силах территориальной обороны или резерве.

Об алгоритме действий будет сообщено немного позже.

Ранее сообщалось, что на сегодня, 25 января, запланирован перекрестный допрос лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука,а также бывшего президента Украины Петра Порошенко.