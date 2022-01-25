Общество

Пустые обещания: жители ОРДО жалуются на «глав ДНР»

Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин

Время чтения: 49 Секунд

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях с иронией подметили, что уже пошел который год, как «в Донецке скоро отремонтируют ДС «Дружба». По словам жителей оккупированных боевиками территорий, «власти» стабильно обещают отремонтировать здание дважды в год, летом и зимой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей ОРДо в соцсети.

Помимо «Дружбы», как отмечают местные жители, «власти» так же активно «ремонтируют» и Дворец молодежи «Юность».

«Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин, между обещаниями поездов на Москву и другим популизмом», — пишет дончанин.

«Говорят, что обещанного 3 года ждут, у нас пошел шестой… Главное, что каждый год у них есть оправдание. Последнее время виной всему ковид», — отметил житель ОРДО.

«И Юность тоже скоро отремонтируют», — пишут комментаторы.

«Может и отремонтируют. только вряд ли ледовая арена будет. вероятнее всего Молоко)», — добавил дончанин.

«Главное деньги выделяются, остальное фигня)», — считает местный житель.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан страны продумать, как они могут помочь украинским военным в случае вторжения России на территории Украины.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Запад поможет Украине с восстановлением Донбасса: Верещук с подробностями

В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что США, Великобритания и Швейцария к концу нынешнего месяца создадут специальный фонд.

Стало известно как мошенники в ОРДО «зарабатывают» на пенсионерах

Жители, проживающие на неподконтрольной Украине Донецкой области, жалуются на фирмы, помогающие им «оформить пенсии и получить банковские каты». Представители данных фирм сотрудничают с пенсионерами по определённым договорённостям и якобы помогают им получать пенсионные выплаты.

Гороскоп на 26 января среду для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День, когда нельзя никого обманывать – ложь рано или поздно выйдет наружу и обратится против того, от кого она исходит.

«Скоро со своей кроватью будем приходить»: в ОРДЛО неподъемные поборы в роддомах

«Такса» принимающему роды врачу — от 7 до 10 тысяч рублей

Стало известно, где почти месяц провела Тимошенко: СМИ раскрыли подробности

Средствам массовой информации удалось узнать, где почти месяц находилась Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Народный депутат жила с мыслями о возможном вторжении Российской Федерации в Украину, находясь при этом в Дубае.

Бородай рассказал о войне и судьбе Ростовской области: «Скоро начнётся»

Главой «Союза добровольцев Донбасса», а на данный момент уже депутатом Государственной Думы РФ Александром Бородаем было заявлено о новых «данных разведки».