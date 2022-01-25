Пустые обещания: жители ОРДО жалуются на «глав ДНР»

Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин

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Жители оккупированного Донецка в социальных сетях с иронией подметили, что уже пошел который год, как «в Донецке скоро отремонтируют ДС «Дружба». По словам жителей оккупированных боевиками территорий, «власти» стабильно обещают отремонтировать здание дважды в год, летом и зимой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей ОРДо в соцсети.

Помимо «Дружбы», как отмечают местные жители, «власти» так же активно «ремонтируют» и Дворец молодежи «Юность».

«Несколько лет подряд обещал Захарченко, теперь, ежегодно обещает Пушилин, между обещаниями поездов на Москву и другим популизмом», — пишет дончанин.



«Говорят, что обещанного 3 года ждут, у нас пошел шестой… Главное, что каждый год у них есть оправдание. Последнее время виной всему ковид», — отметил житель ОРДО.

«И Юность тоже скоро отремонтируют», — пишут комментаторы.

«Может и отремонтируют. только вряд ли ледовая арена будет. вероятнее всего Молоко)», — добавил дончанин.

«Главное деньги выделяются, остальное фигня)», — считает местный житель.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан страны продумать, как они могут помочь украинским военным в случае вторжения России на территории Украины.