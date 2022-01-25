Запад поможет Украине с восстановлением Донбасса: Верещук с подробностями

В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что США, Великобритания и Швейцария к концу нынешнего месяца создадут специальный фонд.

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Эту информацию сообщили пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Ura-inform.

В частности речь идёт о создании международного фонда Партнёрство за сильную Украину. Уже в этом месяце фонд начнёт свою работу. А тридцать первого января 2022 года должно состояться подписание соглашения.

Целью создания данного фонда является долгосрочная поддержка развития Донецкой и Луганской областей, которые пострадали в результате военной агрессии со стороны РФ.

В рамках данного фонда Украина в течение трёх лет получит финансовую помощь, в размере 35 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства пойдут на восстановление Донбасса.

Отмечается, что в нынешнем году планируется реализовать проекты, направленные на энергоэффективность, укрепление и состоятельность общин.

«США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят оказывать помощь, но именно как партнеры», – отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Напомним, ранее сообщалось,Украина упростила пересечение КПВВ на Донбассе и Крыму: Верещук раскрыла детали.