Экономика

Кадыров рассказал, сколько РФ выделяет на содержание Чечни

Кадыров уточнил, что Чечня не способна выжить без России

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Каждый год правительство России выделяет на содержание Чеченской республики 300 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова, передает УРА-Информ.

Чечня, как уточнил Кадыров, не способна выжить без помощи Российской Федерации.

«Но, клянусь, мы не сможем продержаться без России и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — считает он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Донецка в социальных сетях с иронией подметили, что уже пошел который год, как «в Донецке скоро отремонтируют ДС «Дружба». По словам жителей оккупированных боевиками территорий, «власти» стабильно обещают отремонтировать здание дважды в год, летом и зимой. 

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