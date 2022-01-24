Ярош рассказал, куда будет эвакуировать свою семью в случае вторжения РФ

Больше месяца все обсуждают очередное наращивание сил российских войск на границах с Украиной, а также угрозу полномасштабного военного вторжения на украинские территории Российской Федерации.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил Facebook Ярош, передает Ura-inform.

Командующим Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем было рассказано планирует ли он эвакуировать свою семью в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.

На своей странице в социальной сети «Фейсбук» Ярош написал, что много бойцов и командиров, которые реально оценивают угрозу, исходящую от возможной полномасштабной войны с Россией, проявляют желание эвакуировать своих родных и близких.

О том, куда планирует командующий УДА эвакуировать свою семью, он написал:

«Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что моя семья не нуждается в эвакуации. Такое решение мы приняли на семейном совете… Нам некуда отступать со своей родной земли».

Напомним, ранее сообщалось, Ярош рассказал, в чём Украина остро нуждается на фоне угрозы вторжения РФ.