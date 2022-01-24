В Украину под надежной охраной прибыл военный груз из США

Министром обороны Украины Алексеем Резниковым была подтверждена информация о получении военной помощи от американских партнёров.

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Об этой информации сообщил Резников в своём «Твиттере», передает Ura-inform.

За два последних дня в Украину доставлено из Соединённых Штатов Америки более восьмидесяти тонн вооружения для усиления обороноспособности Украины.

Двадцать второго января в Украину прибыла первая партия летального оружия из Соединённых Штатов. Боеприпасы, которые передали американские партнёры, отправят на фронт, на Донбасс. Чтобы Вооружённые силы Украины могли отражать агрессию российских наёмников.

И двадцать третьего января Украина получила вторую партию военной помощи от Америки.

«Вторая птичка в Киеве! Более восьмидесяти тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!»,- написал Резников.

Так же Главой ведомства было отмечено, что военная помощь доставлена под надёжной охраной:

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

В посольстве США в Киеве подтвердили приверженность Белого дома к поддержке суверенитета и независимости украинского государства.

Напомним, ранее сообщалось, Ярош рассказал, в чём Украина остро нуждается на фоне угрозы вторжения РФ.