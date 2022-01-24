Политика

Российский политолог объяснил, почему Путину выгодно признать ОРДЛО

Своим мнением поделился российский политолог Дмитрий Решкин в одном из теле эфиров.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщил Апостроф TV, передает Ura-inform.  

По его мнению, признание РФ так называемых «Л/ДНР» может оказаться выгодным Главе Кремля Владимиру Путину, так это является единственным, на что он способен в своей агрессии против украинского государства. Решкин считает, что ресурсами для большой войны Россия не располагает:


«На сегодняшний день есть явные признаки того, что Путин будет вынужден пойти на этот шаг. Ему это будет выгодно, так как на большую настоящую войну политических ресурсов не хватает, слишком большие затраты: это гробы, которые пойдут в Россию, это международное усиленное санкционное давление, это дальнейшая токсичность русского мира».

Так же аналитик отметил, что к большому военному конфликту коллективный Путин не готов. Им могут, и скорее всего, будут использованы все возможности для гибридной войны, через неподконтрольные Украине территории Донбасса.

«Ведь стратегия Путина направлена на запугивание Европы, как это бывало во времена ССР, в расчете на то, что Европа испугается и согласится с навязанными ей условиями из Москвы. Такое было в советские времена, но сейчас это уже не работает», — резюмировал Решкин. 

Напомним, ранее сообщалось, Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украину под надежной охраной прибыл военный груз из США

Министром обороны Украины Алексеем Резниковым была подтверждена информация о получении военной помощи от американских партнёров.

Россия угрожает Украине в случае «провокаций» на Донбассе

Руководителем делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константином Гавриловым, было заявлено о гражданах РФ на Донбассе.

Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине

Своим мнением поделился известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

Азаров сказал, как «возродить» Украину: экс-премьер представил необычный план

Бывший премьер-министр Украинского государства Николай Азаров решил снова высказаться о том, как же официальный Киев может улучшить свое положение. Как утверждает видный политический деятель прошлого, ответ заключается в действии оппозиции.

Скабеева пригласила Медведчука в Госдуму: стало известно, что планируют обсуждать

Российская пропагандистка и ведущая Ольга Скабеева ждёт главу партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с визитом в Государственную Думу.

Мураев предположил, что стоит за заявлением из Лондона о его возможном назначении РФ «марионеточным лидером» в Киеве

Бывшим народным депутатом, лидером пророссийской партии «Наши» Евгением Мураевым были даны комментарии на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.