Российский политолог объяснил, почему Путину выгодно признать ОРДЛО

Своим мнением поделился российский политолог Дмитрий Решкин в одном из теле эфиров.

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Об этой информации сообщил Апостроф TV, передает Ura-inform.

По его мнению, признание РФ так называемых «Л/ДНР» может оказаться выгодным Главе Кремля Владимиру Путину, так это является единственным, на что он способен в своей агрессии против украинского государства. Решкин считает, что ресурсами для большой войны Россия не располагает:



«На сегодняшний день есть явные признаки того, что Путин будет вынужден пойти на этот шаг. Ему это будет выгодно, так как на большую настоящую войну политических ресурсов не хватает, слишком большие затраты: это гробы, которые пойдут в Россию, это международное усиленное санкционное давление, это дальнейшая токсичность русского мира».

Так же аналитик отметил, что к большому военному конфликту коллективный Путин не готов. Им могут, и скорее всего, будут использованы все возможности для гибридной войны, через неподконтрольные Украине территории Донбасса.

«Ведь стратегия Путина направлена на запугивание Европы, как это бывало во времена ССР, в расчете на то, что Европа испугается и согласится с навязанными ей условиями из Москвы. Такое было в советские времена, но сейчас это уже не работает», — резюмировал Решкин.



Напомним, ранее сообщалось, Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине.