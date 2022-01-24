У Зеленского решились на военное положение в Украине: источник ОП сказал, чего ждут власти на Донбассе

Стало известно о том, что достаточно громкие заявления о войне, вероятно, небеспочвенны. Инсайдер с Банковой раскрыл, что президент Владимир Зеленский вместе с функционерами ОП проработали соответствующий сценарий по Украине.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник поведал, что Офис Президента находится в режиме ожидания. Они ждут серьезную провокацию в зоне разграничения с ОРДЛО. Так же она может произойти на границе с Российской Федерацией», — сказал в начале источник.

Затем он сказал, что на Банковой не только решились на внедрение военного положения в Украине. Они проработали целый сценарий для того, чтобы его ввести и мобилизовать фактически все население государства. Тем не менее, пока неизвестно, когда все начнется. Источник не представлял каких-то конкретных сроков. Вероятно, дополнительная информация будет представлена временем позже.

Временем ранее же сообщалось, российский политолог объяснил, почему Путину выгодно признать ОРДЛО.