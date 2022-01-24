Общество

У Зеленского решились на военное положение в Украине: источник ОП сказал, чего ждут власти на Донбассе

Стало известно о том, что достаточно громкие заявления о войне, вероятно, небеспочвенны. Инсайдер с Банковой раскрыл, что президент Владимир Зеленский вместе с функционерами ОП проработали соответствующий сценарий по Украине.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник поведал, что Офис Президента находится в режиме ожидания. Они ждут серьезную провокацию в зоне разграничения с ОРДЛО. Так же она может произойти на границе с Российской Федерацией», — сказал в начале источник.

Затем он сказал, что на Банковой не только решились на внедрение военного положения в Украине. Они проработали целый сценарий для того, чтобы его ввести и мобилизовать фактически все население государства.  Тем не менее, пока неизвестно, когда все начнется. Источник не представлял каких-то конкретных сроков. Вероятно, дополнительная информация будет представлена временем позже.

Временем ранее же сообщалось, российский политолог объяснил, почему Путину выгодно признать ОРДЛО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, , , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 25 января вторник для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятным для любых – даже самых сложных и амбициозных – проектов.

«Их там нет»: из ОРДЛО все вывозят в Россию

Еще 2% экспортируемых из ОРДО товаров отправились в 11 стран

Война в ОРДЛО может перерасти в глобальное противостояние

Это приведет к большому количеству жертв

Басурин уверен, что британские ПТРК не страшны для боевиков «ДНР»

Дальность стрельбы данного ПТРК порядка 800 метров

Ярош рассказал, куда будет эвакуировать свою семью в случае вторжения РФ

Больше месяца все обсуждают очередное наращивание сил российских войск на границах с Украиной, а также угрозу полномасштабного военного вторжения на украинские территории Российской Федерации.

Ярош рассказал, в чём Украина остро нуждается на фоне угрозы вторжения РФ

Советником Главнокомандующего ВСУ Дмитрием Ярошем на своей странице в «Фейсбук» была названа точка фронта, где Украине экстренно нужна помощь при вторжении России.