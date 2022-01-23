Стало известно, какая зарплата и условия работы у шахтёров в ОРДО

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области проводится набор работников на шахты так называемой «республики».
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
Из появившихся в городах ОРДО объявлениях о вакансиях, на приём на работу на шахты «Донбасса» работников, стала известна информация о том, какую заработную плату и условия труда предлагает работодатель.
В частности сообщается, что на шахту №22 «Коммунаровская» шахтоуправления «Донбасс», расположенную в п. Коммунар требуются рабочие и служащие.
Кандидатам на вакансии предлагается «официальное» трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничный и оплату труда, которая составляет:
-ГРОЗ, проходчики — от 45 тысяч российских рублей до 59 тысяч российских рублей:
-ГРП, машинисты подземных установок-от 23 тысяч рублей до 27 тысяч рублей;
-горнорабочие по РГВ- от 31 тысячи рублей до 38 тысяч рублей;
-машинисты ковейеров- от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;
-водители ЛАЗов, КРАЗов- от 17 тысяч рублей до 25 тысяч рублей;
-операторы котельной- от 13 тысяч рублей до 15 тысяч рублей.
Так же при оформлении на работу, предполагается выплата «подъёмных» в размере 3 тысячи российских рублей, бесплатное обучение и трансфер на работу транспортом предприятия.
Напомним, ранее сообщалось, Стрелков озвучил основную причину, по которой нельзя «сдавать» Донбасс.
Average Rating