В Украине усилятся морозы, местами ожидается снег с метелями и мощным ветром (синоптическая карта)

Погода в Украине в ближайшие дни по прогнозам синоптиков из Укр гидрометцентра будет с осадками и усилением мороза.

Время чтения: 1 Мин. , 16 Секунд

Об этой информации сообщил «Укргидрометцентр», передает Ura-inform.

В воскресенье, двадцать третьего января почти по всей территории Украины прогнозируется снег, температурные показатели воздуха снизятся, ветер будет спокойным до десяти метров секунду, коме западных областей. Там в этот день ожидаются порывы ветра, силой до 20м/с, местами будут метели.

Средняя температура воздуха в дневное время будет составлять от -6 до -2 градусов мороза. В южных областях будет теплее от -2 до +1 градуса. Ночью температура будет достигать от -10 до -4 градусов мороза, в восточном регионе столбики термометров опустятся до -12 градусов мороза.

В понедельник, двадцать четвёртого января, погодные условия особо не изменятся. Немного холоднее теперь будет уже в западных областях-ночью ожидается до -13 градусов мороза, а не в восточных, ночью до -9 градусов мороза.

Помимо этого, осадки в виде снега не будут идти лишь в западных областях, Житомирской и Винницкой областях, а на остальной территории Украины осадки продолжатся.

Во вторник, двадцать пятого января, в северной и центральной части Украины осадки прекратятся. Но в ночное время морозы значительно усилятся в западных, центральных и восточных регионах, где температура опустятся местами до -18 градусов мороза.

В среду, двадцать шестого января, мороз переместится с западных регионов на восточные, и останутся на севере и в центре. Ночью прогнозируется от -14 до -8 градусов мороза. В южных областях будет немного теплее. Так же практически по всей территории Украины в этот день ожидаются осадки в виде несильного снега.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 24 по 30 января для всех знаков зодиака от Павла Глобы.