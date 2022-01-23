Политика

Главком ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах уже понес наказание за слова о «потерянном Крыма для Украины»

Немецкий адмирал извинился за свои высказывания о том, что якобы «Украина никогда не сможет вернуть Крым», которое спровоцировало скандал.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Об этом  командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер».

«Проявив неосторожность и неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. Тут не к чему придраться, это было явной ошибкой», — написал он.

Стоит отметить, что заявления Кай-Ахим Шенбах вызвали скандал не только в Украине, но и в самой Германии. В Министерстве обороны Германии было заявлено, что пятидесяти шести летний вице-адмирал уже подал рапорт об отставке.

Причиной отставки послужило то, что Шенбахом были преуменьшена агрессивная политика президента Российской Федерации Владимира Путина по отношению к украинскому государству. Так же своими заявлениями, касающимися агрессивной политики России он спровоцировал дипломатический кризис.

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