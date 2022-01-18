В Донецке возмущены действиями Пушилина: что опять наворотил «глава республики»

Это доставляет большие неудобства горожанам

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В социальной сети блогер из оккупированного украинского Донецка «Сеня Анатолич Варм» с возмущением сообщил о том, что в Донецке ради проезда «главы ДНР» Дениса Пушилина ежедневно на двадцать минут перекрывают центральный проспект Ильича. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление местного блогера.

«Если ОТЕЦ наш едет по Ильича, то за 10 минут „до“ и 10 минут „после“ включают зеленую линию по Ильича и пролетает кортеж. Нужно бы пересмотреть отношение к людям, которые 20 минут не могут перейти и проехать дорогу со второстепенных улиц. Ну и отдел по „наружке“ тоже бы мог мозгами пошевелить, если это заметил даже я. Я не буду выдавать военную тайну, но эту процедуру Ильича претерпевает каждый день по 2 раза как минимум», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Донбасса в социальных сетях жалуются на «беспредел» со стороны сотрудников «ГАИ ДНР». По словам людей, они проводят постоянные рейды, останавливают граждан без причины.