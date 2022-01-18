Общество

«Не ГАИ, а какая- то мафиозная организация!!»: дончане рассказали, что творится на дорогах в ОРДЛО

Сотрудники «ГАИ» требуют у водителей оплачивать штрафы на месте, а полученные средства кладут себе в карман

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Жители оккупированного Донбасса в социальных сетях жалуются на «беспредел» со стороны сотрудников «ГАИ ДНР». По словам людей, они проводят постоянные рейды, останавливают граждан без причины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей ОРДО в соцсетях.

«Кошмарят людей, сил нет, то регулировщик, то еще что по на придумывают ((Понаехали со всех округ, им что не работается у себя в городе! Давайте проверять их путевые листы, где ГАИ должно находится. Не ГАИ, а какая- то мафиозная организация!!», — пишут дончане.

«Особенно привлекателен жирный прапорщик на номерах 221 АА. Вот карма к нему вернется! Говорит, оплачивайте на месте. Спрашиваю- у вас на месте кассовый аппарат?», — добавил житель ОРДО.

«ОПГ — организованная полицейская группа», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что в ОРДО наблюдается резкая нехватка сотрудников на предприятиях. Объясняется это огромной разницей в оплате труда. Один из местных пабликов проанализировал рынок вакансий и зарплат в «ДНР» и России.

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