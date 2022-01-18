Зеленский рассказал, как РФ вторгнется в Украине

Россия продолжает массовую раздачу российских паспортов

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Правительство Российской Федерации продолжает массовую раздачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так как в России под видом защиты «российских граждан» армия может вторгнуться в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан», — заявил Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами.

Ранее сообщалось, что в социальной сети блогер из оккупированного украинского Донецка «Сеня Анатолич Варм» с возмущением сообщил о том, что в Донецке ради проезда «главы ДНР» Дениса Пушилина ежедневно на двадцать минут перекрывают центральный проспект Ильича.