В ОРДЛО по тысяче смертей за день из-за COVID-19: Гармаш о ковидной катастрофе

По сообщениям представителя ОРДЛО в трёхсторонней контактной группе Сергея Гармаша, оккупированные территории Донбасса столкнулись с катастрофической эпидемиологической ситуацией связанной с заболеванием на коронавирусную инфекцию.

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Об этой информации сообщил Censor , передает Ura-inform.

Он поведал что Россия не может обеспечить территории ОРДЛО.

«Захватить территории это один вопрос. Второй- как удерживать её. Такая огромную державу как Украину нельзя оккупировать. России необходимо вести переговоры с властью, а на самом деле все видят, что они не в состоянии содержать так называемые «республики». Там сейчас просто ковидная катастрофа, летальных исходов только в ОРДО по 1000 человек за день. А тысяча умерших на 2 миллиона местного населения-это огромная цифра. Потому Украину они не смогут удержать. Единственной их надеждой можно считать приход пророссийской силы к власти, но это вряд ли произойдёт»,-заявил Гармаш.

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