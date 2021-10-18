Политика

«Системный подрыв полномочия Миссии»: в ТКГ отреагировали на блокирование работы ОБСЕ

Двое суток базы СММ ОБСЕ в неподконтрольных Украине Донецке и Горловке были блокированы

Время чтения: 54 Секунд

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе рассматривает действия боевиков, которые блокируют работу миссии ОБСЕ, как системный подрыв полномочия Миссии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью для «РБК-Украины» спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Двое суток базы СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецка, как отметил Арестович, были блокированы. Также известно, что 17 октября члены Миссии пытались выезжать, но их не пустили.

«Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочия Миссии», — отметил Арестович.

Данные действия России в ТКГ, по мнению спикера, слудует расценивать, как последовательную политику, которая направлена на вытеснение ОБСЕ из оккупированных территорий Донбасса. А это, как известно, является грубым подрывом системы безопасности в Европе.

«Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украина и РФ», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» активно начали блокировать места расположения сотрудников СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса. Причиной этому якобы стало задержание пророссийского боевиками ВСУ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Берёза предрек дальнейший неутешительный путь Украине если Зеленский назначит «своего» главу КГГА

Украинский политик Борислав Берёза считает, что на данный момент определяется путь, каким будет идти страна.

Досрочные президентские выборы в Украине: в ОП описали ситуацию

Дата очередных выборов президента — 31 марта 2024 года

Медведчук отреагировал на предложение Зеленского, касательно обмена

Медведчук считает, что на него в правительстве оказывается незаконное давление

В Кремле сказали какие меры будут предпринимать если Украина вступит в НАТО

Кремль резко отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарём президента Российской Федерации Димитрием Песковым было заявлено на брифинге что это бы могло стать худшим сценарием.

Медведчука могут обменять, но есть условие, — Зеленский

Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство

Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал вокруг него

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании