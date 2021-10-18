«Системный подрыв полномочия Миссии»: в ТКГ отреагировали на блокирование работы ОБСЕ

Двое суток базы СММ ОБСЕ в неподконтрольных Украине Донецке и Горловке были блокированы

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе рассматривает действия боевиков, которые блокируют работу миссии ОБСЕ, как системный подрыв полномочия Миссии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью для «РБК-Украины» спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

Двое суток базы СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецка, как отметил Арестович, были блокированы. Также известно, что 17 октября члены Миссии пытались выезжать, но их не пустили.

«Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочия Миссии», — отметил Арестович.

Данные действия России в ТКГ, по мнению спикера, слудует расценивать, как последовательную политику, которая направлена на вытеснение ОБСЕ из оккупированных территорий Донбасса. А это, как известно, является грубым подрывом системы безопасности в Европе.

«Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украина и РФ», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» активно начали блокировать места расположения сотрудников СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса. Причиной этому якобы стало задержание пророссийского боевиками ВСУ.