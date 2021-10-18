Политика

Медведчук отреагировал на предложение Зеленского, касательно обмена

Медведчук считает, что на него в правительстве оказывается незаконное давление

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Подозреваемый в государственной измене народный депутат Украины от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что его не устраивает вариант обмена на украинских военнопленных, так как он имеет только гражданство Украины. Об этом сказано в заявлении политика на сайте ОПЗЖ, передает УРА-Информ.

Медведчук считает, что на него в правительстве оказывается незаконное давление. Также он считает, что шестой президент Украины Владимир Зеленский своим предложением и высказываниями словами нарушил принцип презумпции невиновности. 

«То, что Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что Президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — сказано на сайте.

Ранее сообщалось, что Виктора Медведчука могут обменять на украинских военных, которые находятся в плену. 

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