Пасечник предрёк новое будущее для «Л/ДНР»: стало известно какой план России провалился

Так называемым «главой» «ЛНР» Леонидом Пасечником было сделано заявление, касающееся будущего ОРДЛО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он отметил, что создание в рамках оккупированного Донбасса, так называемого «единого таможенного пространства» не приведёт к объединительным процессам так называемых «ДНР» и «ЛНР»:

«Об административной консолидации ОРДЛО речи не велось и не ведётся на данный момент. Иными словами говоря, формирование в «единое экономическое и таможенное пространство»- не значит слияние в одну «республику». К примеру, в Европейском Союзе при установленных на едином уровне различных принятых стандартов речи не ведётся об объединении Бельгии с Францией. Так называемые «республики» являются братскими и это братство укреплено кровью».

Со слов «главы» ОРЛО, от объединения двух «республик» пользы не будет, а вот здоровая конкуренция между ними будет полезной.

«Ключевым критерием для такого действия служат интересы граждан. И у них не стоит данный вопрос. Их интересует вопрос безопасности, повышения экономических показателей, социальной защищённости и тому прочее. Такого рода решения должны быть выгодными для обеих сторон и не ограничивать ничьих интересов. Необходимо оставить право за принятием решений тому, кто здесь проживает», -резюмировал так называемый «глава» «ЛНР»

Как заявил Пасечник, объединения ОРЛО И ОРДЛО в единое «государство» пока не планируется. Поэтому план РФ по объединению «республик» провален.

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