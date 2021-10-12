В Минобороны предупредили о ядерной угрозе в оккупированном Крыму

Как сообщил Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, своими деяниями российская оккупационная администрация на Крымском полуострове сможет спровоцировать катастрофу экологического характера по всем территориям Черноморского региона.
Об этой информации сообщили ГУР Минобороны , передает Ura-inform.
«Находящееся тактическое оружие, а также планы по размещению ещё и установок, предназначенных для обогащения урана, производство материалов двойственного предназначения применяя технологии, связанные с ядерным оружием на территории оккупированного Крыма, сможет превратить полуостров в отстойник ядерных отходов. Это станет угрозой для всей Черноморской территории», -заявил Буданов.
С его слов, ещё с 1999 года РФ стала главную роль отводить тактическому ядерному вооружению. И постоянно угрожая применить данное оружие в конвенциональных целях создаёт фон «ядерного психоза» как в России, так и у соседних стран, считает бригадный генерал.
Он убеждён, что в рамках угрозы экологии, которая грозит оккупированному Крыму в связи с ядерными планами РФ, мы должны объединять усилия всего Черноморского региона и стан Восточной Европы в рамках противодействия замысла России. Ведь это коснётся будущего не только украинских территорий, но и всех европейских стран, резюмировал генерал.
Напомним, ранее сообщалось, На админгранице с оккупированным Крымом закрывают КПВВ «Чаплинка: названа дата.
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