В Минобороны предупредили о ядерной угрозе в оккупированном Крыму

Как сообщил Начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, своими деяниями российская оккупационная администрация на Крымском полуострове сможет спровоцировать катастрофу экологического характера по всем территориям Черноморского региона.

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Об этой информации сообщили ГУР Минобороны , передает Ura-inform.

«Находящееся тактическое оружие, а также планы по размещению ещё и установок, предназначенных для обогащения урана, производство материалов двойственного предназначения применяя технологии, связанные с ядерным оружием на территории оккупированного Крыма, сможет превратить полуостров в отстойник ядерных отходов. Это станет угрозой для всей Черноморской территории», -заявил Буданов.

С его слов, ещё с 1999 года РФ стала главную роль отводить тактическому ядерному вооружению. И постоянно угрожая применить данное оружие в конвенциональных целях создаёт фон «ядерного психоза» как в России, так и у соседних стран, считает бригадный генерал.

Он убеждён, что в рамках угрозы экологии, которая грозит оккупированному Крыму в связи с ядерными планами РФ, мы должны объединять усилия всего Черноморского региона и стан Восточной Европы в рамках противодействия замысла России. Ведь это коснётся будущего не только украинских территорий, но и всех европейских стран, резюмировал генерал.

Напомним, ранее сообщалось, На админгранице с оккупированным Крымом закрывают КПВВ «Чаплинка: названа дата.