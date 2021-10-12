Экономика

В ОРДЛО появится новый банк: чего ожидать жителям

Новый банк должен работать с населением, предлагая ему классические финансовые услуги

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На оккупированной территории украинского Донбасса планируется открытие нового банка. Об этом заявил «генеральный директор» компании Южный горно-металлургический комплекс Евгений Юрченко, передает УРА-Информ.

«Чтобы изменить инвестиционный климат в Донбассе мне очень хочется открытия новых банков и инвестиционных компаний на территории ЛНР и ДНР, чтобы больше денежных средств приходило именно в инвестиционную среду. И я планирую начать эту работу. Надеюсь, что сейчас пойдет активная работа по регистрации нового частного банка. Уверен, что эта работа будет крайне перспективной с начала следующего года», — отметил новый собственник.

Ранее сообщалось, что блогер из оккупированного украинского Донецка с ником «военкор Руденко» заявил, что значительное подорожание продуктов в ОРДЛО стало результатом монополии на поставку через единственную дистрибьюторскую фирму, которая ранее получила согласие на поставки от «правительства республики».

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