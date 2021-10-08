Общество

Пандемия COVID-19: в Минздраве предупредили об активном росте новых заражений

За сутки госпитализировали 3526 человек

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По состоянию на восьмое октября на территории Украины выявили 16 362 новых случаев пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

В ведомстве заявили, что за последние сутки госпитализировали 3526 граждан страны, при этом, скончался 241 человек, а выздоровели — 4720 жителей Украины.

Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине заболело 2 514 005 человек, выздоровело 2 282 482 граждан государства, а скончалось 58 081 человек.

При этом, наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии было зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО получили паспорта РФ, однако, вместе с правами гражданина России, у них добавились и определенные обязанности, что связаны с выездом детей заграницу.

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