Продолжаются следственные действия

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В Днепровском районе украинской столицы был найден мертвым народный депутат от партии «Слуга народа». Сообщается, что погибшим является 33-летний Антон Поляков. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчине, как сообщили правоохранители, стало плохо по дороге в такси. Доктора пытались его реанимировать, однако, спасти его не удалось, и они были вынуждены констатировать смерть.

«Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти», — отметили в полиции.

Стоит отметить, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях украинского Донбасса в нечеловеческих условиях содержат граждан Украины.