Политика

Команду Зеленского убирают: Разумков сделал неожиданное заявление

Команда Президента Владимира Зеленского не распадается

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Бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о том, что команда шестого президента Владимира Зеленского не распадается, а из команды попросту убирают людей. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Народ против с Наташей Власенко», передает УРА-Информ.

«Я не думаю, что она распадается, думаю, что из нее убирают. Это совершенно разные подходы. Убирали, например, Сергея Трофимова, Рябошапку, Богдана, Разумкова, Гончарука», — отметил бывший спикер ВРУ.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании украинского парламента, которое прошло седьмого октября, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отправлен в отставку по решению народных избранников. 

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