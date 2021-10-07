Общество

В РФ изменили правила выезда детей за границу: чего ждать жителям Донбасса

Родитель сможет отозвать заявление о несогласии на выезд

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Жители ОРДЛО получили паспорта РФ, однако, вместе с правами гражданина России, у них добавились и определенные обязанности, что связаны с выездом детей заграницу. Об этом пишет УРА-Информ.

Отныне, тем жителям ОРДЛО, что получили паспорта РФ не стоит не забывать, что с недавнего времени в России изменили правила выезда детей за границу.

Известно, что родитель, который несогласен с выездом ребенка за рубеж, может указать определенный временно промежуток ограничения на выезд. Помимо этого, можно указать и конкретные государства.

Также известно, что по новым правилам родитель ребенка сможет отозвать заявление о несогласии на выезд.

Ранее сообщалось, что жители оккупированной украинской Макеевки жалуются на полную антисанитарию в «миграционной службе центрально-городского района» своего города. 

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