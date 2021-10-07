Пандемия COVID-19: число зараженных в Украине приблизилось к 2,5 млн. человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на седьмое октября на территории Украины были зафиксированы 15 125 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что последний раз такой высокий показатель на территории страны был зафиксирован в конце апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Известно, что за последние сутки были госпитализированы 3 541 граждан страны, при этом, скончались 314 человек, а выздоровели 4 380 граждан.

С начала пандемии пневмонии нового поколения на территории Украины заболели 2 497 643 человека, выздоровели — 2 277 762 граждан страны, а скончались — 57 840 человек.

Известно, что за последние сутки наибольшее число новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин поздравил с 69-летием главу Кремля Владимира Путина и поблагодарил его за «все, что тот сделал для жителей ОРДО».