Разумкова отправили в отставку

Разумков был спикером парламента с 2019 года

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На сегодняшнем заседании украинского парламента, которое прошло седьмого октября, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков был отправлен в отставку по решению народных избранников. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что свои голоса «за» соответствующее решение отдали 284 народных депутата.

Стоит отметит, что Разумков был спикером украинского парламента с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла решения отстранить председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на два дня. Решение поддержали 240 народных депутатов.