Пушилин поблагодарил российского главу за гуманитарную помощь ОРДО

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«Глава ДНР» Денис Пушилин поздравил с 69-летием главу Кремля Владимира Путина и поблагодарил его за «все, что тот сделал для жителей ОРДО». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Пушилина.

Отдельной «глава ДНР» поблагодарил Путина а гуманитарную помощь ОРДО со стороны России. Также он высказал особую благодарность ему за выдачу паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса и содействие в борьбе с пандемией пневмонии нового типа.

«Благодаря Вашим волевым решениям граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, принимали участие в обсуждении изменений в Конституцию страны и вместе со всей Большой Родиной совсем недавно голосовали за ее будущее на выборах в Госдуму», — подчеркнул Пушилин.

Помимо этого, он пожелал президенту РФ счастья, добра, а также крепкого здоровья. Он заявил, что желает добиться Путину новых успехов в укреплении российской государственности.

Ранее сообщалось, что на Донбассе после восьми лет оккупации Россией наблюдается демографическая катастрофа.