Политика

Зеленский поставил Путину ультиматум: на чём настаивает президент Украины

Пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено что у Зеленского дали комментарии по поводу предложенной Россией повестки дня будущей встречи президентов

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

«Владимир Зеленский  высказал готовность обсудить с РФ повестку дня, при условии, когда в российско-украинских  отношениях не будет таких основных и главных вопросов,  как оккупированные Россией частей территории  Украины или  удерживание в заложниках граждан Украины»- сказал Никифоров.

Со слов чиновника, Зеленский выделил это, при реагировании на информацию о предоставленным Москвой перечня вопросов для обсуждения на потенциальной встрече двух глав держав.

Как сказал пресс-секретарь, Зеленский полагает, что разговор с президентом России Владимиром Путины необходимо выстраивать на том что «общества Украины и России считают приоритетным,  а это и есть путь к миру.

«И уже после данных разговоров они могут перейти к другим пунктам, например вопросам возобновления отношений на дипломатическом уровне а также транспортных сообщений»,-резюмировал Никифоров

Напомним, ранее сообщалось, Украина на пороге новых масштабных протестов или войны: политолог Бортник поделился прогнозом.

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