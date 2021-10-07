Зеленский поставил Путину ультиматум: на чём настаивает президент Украины

Пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено что у Зеленского дали комментарии по поводу предложенной Россией повестки дня будущей встречи президентов

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

«Владимир Зеленский высказал готовность обсудить с РФ повестку дня, при условии, когда в российско-украинских отношениях не будет таких основных и главных вопросов, как оккупированные Россией частей территории Украины или удерживание в заложниках граждан Украины»- сказал Никифоров.

Со слов чиновника, Зеленский выделил это, при реагировании на информацию о предоставленным Москвой перечня вопросов для обсуждения на потенциальной встрече двух глав держав.

Как сказал пресс-секретарь, Зеленский полагает, что разговор с президентом России Владимиром Путины необходимо выстраивать на том что «общества Украины и России считают приоритетным, а это и есть путь к миру.

«И уже после данных разговоров они могут перейти к другим пунктам, например вопросам возобновления отношений на дипломатическом уровне а также транспортных сообщений»,-резюмировал Никифоров

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