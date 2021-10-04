В Донецке уже включили отопление: стало известно где именно

Пока у большинства нет оопления

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В Донецке местные сообщают о том, что в некоторых районах города уже включили отопление. При этом в большинстве случаев батареи пока все еще холодные.

Опросе одного из местных пабликов о том, в каких районах города на сегодняшний день тепло уже поступает в квартиры почти половина проголосовала за то, что в квартирах достаточно тепло, но все же большая часть — по-прежнему мерзнет без отопления, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Засядько, батареи теплые со вчера. Хотя у дома еще разрыто», — отмечает местная жительница в комментариях к опросу.

«Были теплые. На Цветочном какая-то авария в котельной…», — пишет участник опроса.

«Я сам ходил в подвале открывал все краны на подаче и сам на верх лазил спускать воздух. А такбы досих пор сидел в холоде», — отмечают местные жители.

«Нет.Крытый рынок», — сообщали местный житель.

Отметим, что так называемые местные «власти» приняли решение о запуске отопительного сезона из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нашли виновных в высоких ценах на картошку.