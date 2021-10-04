Политика

Премьер-министр Грузии заявил что входило в планы Саакашвили по дестабилизации обстановки в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал заявление о том какие действия планировал совершить Михаил Саакашвили в Грузии.

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Об этой информации сообщил Rbc , передает Ura-inform.

С его слов, вначале в его планы входило проведения митинга в Тбилиси:

«Мы получили информацию от наших спецслужб. В планы Саакашвили и его команды входило: во время кульминации  и привлечения около  десяти тысяч граждан, он бы могли собрать сколько, полицией нужно было бы арестовать Саакашвили с применением специальной техники. И как раз в этой неразберихе по одной из версий планировалось убийство оппозиционеров».

По утверждениям Гарибашвили, далее они планировали показать за рубежом как в Грузии убивают оппозиционных политиков.

« Это входило в их планы с основной целью-делегитимизации руководства нашей страны. И затем бы они выдвигали требованию по отставке правительства Грузии и проведения внеочередных выборов»,- сказал премьер-министр.

От «Единого Нацдвижения» комментариев по поводу заявления премьера не давали.

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