Украина уже в топ-10 по количеству смертей за сутки от коронавируса

Украина заняла девятое место

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине одна из худших в мире. По итогам 29 сентября Украина вошла в топ-10 стран по количеству смертей от ковида в мире.

Так за сутки, 29 сентября, в Украине в общей сложности от коронавирусной инфекции умерло 194 пациента. Это девятый показатель в мире согласно порталу Worldometers, пишет УРА-Информ.

Больше всего человек умерло за сутки в США – 1812. На втором месте Россия – там 867 смертей за сутки. Третье место занимает Бразилия – 637 летальных исходов. Впереди Украины также Мексика, Индия, Иран, Турция, Вьетнам. Десятку замыкает Малайзия с 192 смертями.

Отметим, что соседняя Румыния на 11 строчке с 176 летальными исходами, в Польше – только 27 смертей за сутки, а Венгрии – пять.

Отметим, что в Украине также продолжает расти количество новых случаев коронавирусной инфекции. Вчера, 30 сентября, был зафиксирован крупнейший суточный прирост больных за прошедшие полгода.