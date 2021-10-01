Пандемия COVID-19: непривитых педагогов и чиновников будут карать зарплатой

Минздрав не требует вакцинироваться принудительно

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Педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от пневмонии нового поколения COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

«Мы не говорим об увольнении, мы говорим, что отстраняются от работы без сохранения заработной платы. Место работы сохраняется за человеком, мы говорим о том, что будем отстранять на период действия карантина. Сколько будет длиться карантин, столько не может человек работать на этой профессии если он не вакцинируется против COVID-19», — сообщил Ляшко.

Минздрав, как уточнил Ляшко, не требует вакцинироваться принудительно.

«Не нужно подменять понятия. Обязательная и принудительная — это совершенно разные вещи. Обязательная вакцинация означает, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе в случае, если есть прививки», — добавил Ляшко.

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