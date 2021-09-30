Пандемия COVID-19: в Украине зафиксирован крупнейший суточный прирост больных за прошедшие полгода

За последние сутки на территории страны наибольшее количество новых подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на 30 сентября на территории Украины было выявлено 11 757 новых случаев пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Последний раз, как уточнили в Минздраве, более 11 тысяч новых случаев было зафиксировано 29 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки госпитализировали 2556 граждан страны, скончалось — 194 человек, а выздоровели — 3839 человек.

При этом, за все время пандемии пневмонии нового типа в Украине заболели 2 423 379 человек, выздоровели — 2 255 191 жителей страны, а скончалось — 56 274 человек.

За последние сутки на территории страны наибольшее количество новых подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (1087),Львовской (927),Днепропетровской (926),Одесской (752),Донецкой (739) областях.

Ранее сообщалось, что по словам британских исследователей из Университета Восточной Англии, назальные капли с витамином А могут помочь в лечении потери обоняния после заражения COVID-19. Они ищут людей, желающих принять участие в 12-недельном исследовании.