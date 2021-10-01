Общество

В «ДНР» мобильный оператор отменил подорожание тарифов

Ранее планировалось увеличение тарифа в 2 раза

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Оператор сотовой связи «Феникс», что действует на временно оккупированных территориях Донбасса отменил или же перенес подорожание тарифа «Народный», которое ранее уже успело возмутило жителей восточной Украины. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что на официальном сайте «Феникса» информация о подорожании данного тарифа отсутствует, а возможно и вовсе удалена.

«В личном кабинете есть причина отмены (переноса) подорожания», — отмечают пользователи в соцсетях.

Также известно, что ранее планировалось увеличение тарифа на территории «республики» в два раза.

Ранее сообщалось, что «правительство» ОРДЛО приняло решение о запуске отопительного сезона в «республике» в лечебных учреждениях, а также в жилых домах в ближайшие несколько дней.

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