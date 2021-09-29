22-летний парень умер после того, как выпил кока-колу: врачи назвали причину смерти

Пока ситуация до конца непонятная

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22-летний парень из Китая выпил 1,5 литра кока-колы за десять минут. После этого мужчина вскоре умер. Молодой человек начал испытывать сильную боль в животе, поэтому он отправился в больницу Чаоян в Пекине.

Исследования показали, что у 22-летнего мужчины учащенное сердцебиение, учащенное дыхание и низкое кровяное давление. Кроме того, врачи провели компьютерную томографию, которая показала, что у мужчины пневматоз, то есть аномальный уровень газа в стенке кишечника и воротной вене. Последующие тесты, проведенные через 12 часов, показали, что у китайца серьезное повреждение печени. Несмотря на усилия врачей Чаоян, мужчина умер через 18 часов после того, как выпил кока-колу, пишет УРА-Информ.

Профессор Натан Дэвис, британский биохимик из Университетского колледжа Лондона, не может поверить, что смерть человека была вызвана употреблением кока-колы. — Шансы на то, что выпить 1,5 литра обычного безалкогольного напитка окажется фатальной, очень и очень маловероятны. «Поразительно маловероятно», — признал он.

Эксперт считает, что бактерии, возможно, создали газовый карман в стенке кишечника, который затем просочился в другие части тела. Ученый пришел к выводу, что употребление напитка могло способствовать возникновению проблемы, но не было основной причиной.

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