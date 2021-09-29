Скайп наконец-то ждет большое обновление: позитивные новости для пользователей

Предстоит настоящая революция

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Microsoft планирует полностью обновить Skype. Корпорация полностью изменит внешний вид приложения и введет множество новых функций. Кроме того, компания гарантирует, что использование программы будет намного быстрее и эффективнее, чем раньше.

Пандемия сделала видеосообщения чрезвычайно популярными. Больше всего выиграли Zoom, Microsoft Teams и Discord. Skype не совсем вписался в эту тенденцию. Многие пользователи указывают на медлительность приложения как на его самый большой недостаток. Особенно это актуально для версии для смартфона. Microsoft обещает, что обновленная программа будет намного эффективнее, пишет УРА-Информ.

Может показаться, что Microsoft давно забыла о Skype и переключила все свои усилия на более популярные Teams. Компания уверяет, что это не так, и намерена это доказать. С этой целью будет представлен совершенно новый дизайн программы. Во-первых, Skype будет выглядеть намного современнее. Также будут более четкие цвета, более плавная анимация, а во время видеозвонка будет отображаться окно каждого участника, даже если у кого-то не включена камера.

Microsoft еще не объявила официальную дату выпуска обновленного Skype.

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